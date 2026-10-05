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İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

5.10.2026 09:09:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.

İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARDA VE BARIŞ ALPER CEZALI

Ay-yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.

Arda ve Barış, Belçika maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.

İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLLİ TAKIM, İLK PUANLAR İÇİN SAHADA

A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybeden ve puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, mağlubiyet serisine son vermek için İtalya deplasmanına çıkacak.

Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.

Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.

İlgili Konular: #italya #Uluslar Ligi #A Milli Takım

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