İtalya - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İtalya ile karşılaşacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçının hakemleri belli oldu.

İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Karol Arys olacak.

Maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk VAR, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fahndrich ise AVAR olarak görev alacak.