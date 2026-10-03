Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalya - Türkiye maçının hakemi belli oldu

İtalya - Türkiye maçının hakemi belli oldu

3.10.2026 14:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalya - Türkiye maçının hakemi belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan İtalya - Türkiye maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İtalya ile karşılaşacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçının hakemleri belli oldu.

İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Karol Arys olacak.

Maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk VAR, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fahndrich ise AVAR olarak görev alacak.

İlgili Konular: #italya #hakem #Uluslar Ligi #A Milli Takım

İlgili Haberler

TFF duyurdu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz milli takım kampından ayrıldı
TFF duyurdu: Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz milli takım kampından ayrıldı TFF, İtalya maçı öncesi cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Futbol Takımı'nın kampından ayrıldığını açıkladı.
Maç sonu tartışmışlardı: Belçikalı futbolcudan Arda Güler açıklaması
Maç sonu tartışmışlardı: Belçikalı futbolcudan Arda Güler açıklaması Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında A Milli Takım, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Maç sonu Arda Güler ile Nathan Ngoy arasında tartışma yaşandı. Belçikalı futbolcu yaşananlar hakkında konuştu.
A Milli Takım'ın Belçika mağlubiyeti Avrupa basınında: 'Arda Güler'in bitmek bilmeyen kabusu'
A Milli Takım'ın Belçika mağlubiyeti Avrupa basınında: 'Arda Güler'in bitmek bilmeyen kabusu' A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Belçika - Türkiye maçı Avrupa basınında da ses getirdi.