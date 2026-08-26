İtalya'ya gitmişti: Roma'nın Oosterwolde transferinde sürpriz gelişme

Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olması beklenen Jayden Oosterwolde'nin sağlık kontrolleri henüz tamamlanamadı. Transfer işlemleri için önceki gün İtalya'ya giden Hollandalı stoperin kontrollerinden sorun yaşandı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Oosterwolde sağlık kontrollerini geçemedi. Roma'nın ödeyeceği bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle kontrolleri detaylı bir şekilde incelemek istediği belirtildi. Ayrıca ek sağlık kontrollerinin yapılacağı ve sonrasında transferle ilgili son kararın Roma tarafından verileceği ifade edildi.

Hollandalı stoper, son olarak Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynadığı maçta sakatlanmış ve arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.