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İtalya'ya gitmişti: Roma'nın Oosterwolde transferinde sürpriz gelişme
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İtalya'ya gitmişti: Roma'nın Oosterwolde transferinde sürpriz gelişme

26.08.2026 17:40:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalya'ya gitmişti: Roma'nın Oosterwolde transferinde sürpriz gelişme

Roma'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde'nin sağlık kontrollerinde sorun çıktığı iddia edildi.

İtalya'ya gitmişti: Roma'nın Oosterwolde transferinde sürpriz gelişme

Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olması beklenen Jayden Oosterwolde'nin sağlık kontrolleri henüz tamamlanamadı. Transfer işlemleri için önceki gün İtalya'ya giden Hollandalı stoperin kontrollerinden sorun yaşandı.

İtalya'ya gitmişti: Roma'nın Oosterwolde transferinde sürpriz gelişme

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Oosterwolde sağlık kontrollerini geçemedi. Roma'nın ödeyeceği bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle kontrolleri detaylı bir şekilde incelemek istediği belirtildi. Ayrıca ek sağlık kontrollerinin yapılacağı ve sonrasında transferle ilgili son kararın Roma tarafından verileceği ifade edildi.

İtalya'ya gitmişti: Roma'nın Oosterwolde transferinde sürpriz gelişme

Hollandalı stoper, son olarak Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynadığı maçta sakatlanmış ve arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı. 

İtalya'ya gitmişti: Roma'nın Oosterwolde transferinde sürpriz gelişme

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Jayden Oosterwolde 3 maçta sahaya çıktı. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Gornik Zabrze maçlarının ikisinde de 90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki stoper, Sturm Graz maçına da ilk 11'de başlamış ancak sakatlığı nedeniyle 30. dakikada kenara gelmişti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #roma #Jayden Oosterwolde

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