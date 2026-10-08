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İtalyan basını duyurdu... A Milli Takım için Arda Turan iddiası

İtalyan basını duyurdu... A Milli Takım için Arda Turan iddiası

8.10.2026 12:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İtalyan basını duyurdu... A Milli Takım için Arda Turan iddiası

A Milli Takım'ın üst üste 4 maçtan mağlup ayrılmasının ardından koltuğu sallanmaya başlayan teknik direktör Vincenzo Montella'nın yerine Arda Turan'ın getirilebileceği iddia edildi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk 4 maçta sahadan yenik ayrılan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella için ayrılık iddiası ortaya atıldı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden, ikisi İtalya'ya olmak üzere Fransa ve Belçika'ya karşı üst üste 4 yenilgi alan A Milli Takım büyük hayal kırıklığı yarattı.

Haberde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Montella ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ve İtalyan hocanın yerine geçecek en güçlü adayın ise şu anda Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan olduğu öne sürüldü.

Ayrılığın gerçekleşmesi halinde Montella'ya 5 aylık maaşına denk gelen 915 bin Euro'luk bir tazminat ödeneceği de kaydedildi.

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