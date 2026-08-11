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İtalyan basını duyurdu... Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi
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İtalyan basını duyurdu... Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi

11.08.2026 09:42:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalyan basını duyurdu... Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, bonservisi elinde bulunan Dusan Vlahovic'in transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

İtalyan basını duyurdu... Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Dusan Vlahovic'in transferinde mutlu son ulaşmak üzere olduğu öne sürüldü. Juventus ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Sırp golcü için imza aşamasına gelindiği iddia edildi.

İtalyan basını duyurdu... Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi

Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Vlahovic ile yıllığı 8 milyon Euro'dan 3 sezonluk bir sözleşme için anlaşmaya vardı.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde bonuslar ve imza parası konularında da mutabakata varıldığı belirtildi.

İtalyan basını duyurdu... Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi

İtalyan basınından Tutto Juve'de yer alan haberde de haftalar süren bekleyiş ve değerlendirmelerin ardından Sırp forvetin Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Vlahovic'in siyah beyazlı takımla anlaşmasında, scouting direktörü Eduard Graf'ın Sırbistan ziyaretinin önemli rol oynadığı ve burada yapılan görüşmenin ardından transferin hız kazandığı kaydedildi.

Haber detayında, son resmi adımların tamamlanmasının ardından Dusan Vlahovic'in bugün ya da yarın imza atabileceği belirtildi.

İtalyan basını duyurdu... Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi

SON SEZON PERFORMANSI

Şu anda kulüpsüz durumda bulunan Dusan Vlahovic, geçen sezon Juventus'ta 23 maçta 10 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

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