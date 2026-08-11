İtalyan basını duyurdu... Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Dusan Vlahovic'in transferinde mutlu son ulaşmak üzere olduğu öne sürüldü. Juventus ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Sırp golcü için imza aşamasına gelindiği iddia edildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş, Vlahovic ile yıllığı 8 milyon Euro'dan 3 sezonluk bir sözleşme için anlaşmaya vardı.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde bonuslar ve imza parası konularında da mutabakata varıldığı belirtildi.