İtalyan basını duyurdu: Fenerbahçe'den Rafael Leao'ya yeni teklif hazırlığı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Rafael Leao yarışında yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rafael Leao için Milan'a önümüzdeki saatlerde ikinci resmi teklifini sunacak.

Haberin detaylarında, sarı-lacivertlilerin bu transferden vazgeçmediği ve transfer sürecini kararlılıkla ilerlettiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Tarafların, Portekizli yıldızı Süper Lig'e taşıyacak operasyonda mutlu sona ulaşmak ve orta yolu bulmak adına görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'nin ilk teklifinin 40 milyon Euro artı bonuslar olduğu kaydedilirken Milan'ın ise en az 60 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

27 yaşındaki hücum oyuncusunun yıllık maaş beklentisinin ise 10 milyon euronun üzerinde olduğu vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI VE DEĞERİ

Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eren 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Transfermarkt'ta 50 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Geçen sezon İtalyan kulübüyle 31 maça çıkan Leao, 10 gol atarken 3 kez de gol pası verdi.