İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Bremer kararı

Galatasaray'ın savunma hattı için gündemine aldığı Gleison Bremer konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı yönetim, transfer şartlarının değişmesinin ardından Brezilyalı stoper için yürüttüğü süreci şimdilik durdurdu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Bremer'in Galatasaray'dan gelen teklife henüz olumlu yanıt vermediğini ancak sarı-kırmızılı kulübün ilgisine de kapıları tamamen kapatmadığını yazdı.

Haberde, "Bremer şu aşamada Galatasaray'ın teklifini kabul etmiş değil. Buna rağmen kendisine gösterilen ilgiyi de geri çevirmedi" ifadeleri kullanıldı.

Ancak Galatasaray cephesinde transfer planlamasının değiştiği belirtildi. Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından yabancı oyuncu kontenjanında yer kalmaması, Bremer operasyonunu doğrudan etkiledi.

Sarı-kırmızılıların, hem kadro planlaması hem de yabancı sınırı nedeniyle Brezilyalı savunmacı için yaptığı çalışmaları askıya aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın Bremer dosyasını yeniden açabilmesi için kadroda yabancı oyuncu adına yer açılması gerekecek.