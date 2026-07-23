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İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Bremer kararı

İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Bremer kararı

23.07.2026 11:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Bremer kararı

Juventus forması giyen stoper Gleison Bremer'in, Galatasaray'ın yaptığı teklife olumlu yanıt vermemesinin ardından sarı kırmızılı ekibin transferi askıya iddia edildi.

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Galatasaray'ın savunma hattı için gündemine aldığı Gleison Bremer konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı yönetim, transfer şartlarının değişmesinin ardından Brezilyalı stoper için yürüttüğü süreci şimdilik durdurdu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Bremer'in Galatasaray'dan gelen teklife henüz olumlu yanıt vermediğini ancak sarı-kırmızılı kulübün ilgisine de kapıları tamamen kapatmadığını yazdı.

Haberde, "Bremer şu aşamada Galatasaray'ın teklifini kabul etmiş değil. Buna rağmen kendisine gösterilen ilgiyi de geri çevirmedi" ifadeleri kullanıldı.

Ancak Galatasaray cephesinde transfer planlamasının değiştiği belirtildi. Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından yabancı oyuncu kontenjanında yer kalmaması, Bremer operasyonunu doğrudan etkiledi.

Sarı-kırmızılıların, hem kadro planlaması hem de yabancı sınırı nedeniyle Brezilyalı savunmacı için yaptığı çalışmaları askıya aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın Bremer dosyasını yeniden açabilmesi için kadroda yabancı oyuncu adına yer açılması gerekecek. 

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #Gleison Bremer

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