İtalyan basını duyurdu: Roma, Oosterwolde için yeniden harekete geçecek

Roma, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'yi gündeminde tutmaya devam ediyor.

ROMA TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Sport Mediaset'te yer alan habere göre; İtalyan ekibi, sakatlığı nedeniyle yaz transfer döneminde rafa kaldırdığı Oosterwolde'nin transferinden vazgeçmedi.

İtalyan ekibinin sportif direktörü Tony D'Amico, Hollandalı futbolcunun iyileşme sürecini yakından takip ediyor. D'Amico, teknik direktör Gian Piero Gasperi'nin çok yönlülüğü nedeniyle çok beğendiği Oosterwolde'nin durumuna göre ara transfer döneminde yeni bir hamle yapabilir.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Öte yandan Sportmediaset'te yer alan habere göre, Jayden Oosterwolde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe - Roma maçını tribünden takip etti. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, burada İtalyan ekibine transferiyle ilgili konuştu. Oosterwolde'nin, "Önümüzdeki aylarda Roma'yı dönmeyi umuyorum" dediği öne sürüldü.

Jayden Oosterwolde, Roma'ya transferi için yaz transfer döneminde İtalya'ya gitmiş ve sağlık kontrolünden geçmiş ancak transfer daha sonra iptal olmuştu.

Sakatlığı sonrası ameliyat olan Hollandalı futbolcunun aralık ayıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.