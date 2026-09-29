İtalyan basınında gündem A Milli Takım: 'İtalya bu vahim durumu çok iyi değerlendirdi'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda ağırladığı İtalya'ya 4-1 yenildi. Karşılaşma İtalyan medyasında da geniş yer buldu. La Gazetta dello Sport'ta yapılan yorumda "İtalya, Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yokluğuyla sarsılan, ayrıca iç çekişmelerle boğuşan rakibinin bu vahim durumunu çok iyi değerlendirdi" ifadelerine yer verildi.

İşte 4-1'lik maç sonrası İtalyan basınında yazılanlar:

Corriere dello Sport: İtalya şov yaptı, Montella'nın Türkiye'sine karşı dört gol attı!

"İtalya, Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'yi mağlup ederek hem Belçika karşısında aldığı Cumartesi günkü yenilgiyi hem de Uluslar Ligi'nden küme düşme tehlikesini geride bıraktı."

"TÜRKİYE 4-1'LE SAF DIŞI BIRAKILDI"

La Repubblica: İtalya geri döndü: Goller ve harika futbol, ​​Türkiye 4-1'le saf dışı bırakıldı

"Belçika karşısındaki yenilginin ardından "Azzurri"nin toparlanmasına ilk yarıda Bastoni, Frattesi ve Kayode, ikinci yarıda ise Pio Esposito öncülük etti."

"RAKİBİNİN BU VAHİM DURUMUNU ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİ"

La Gazetta dello Sport: İtalya toparlanıyor: Türkiye deplasmanında dört gol. İlk kez forma giyen Kayode de golünü attı

"İtalya, Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yokluğuyla sarsılan, ayrıca iç çekişmelerle boğuşan rakibinin bu vahim durumunu çok iyi değerlendirdi. Montella için işler hiç de iyi görünmüyor; skor 0-3'e geldiğinde, Dünya Kupası'ndaki kötü performansın ardından gelen bu vahim oyun karşısında şoka uğrayan Türk taraftarlar, hep bir ağızdan istifa çağrısında bulundu."

"MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIMINI EZİCİ BİR ÜSTÜNLÜKLE YENDİ"

Tuttosport: İtalya yeniden ayağa kalkıyor; Türkiye karşısında tam dört gol!

"İtalyan Milli Takımı (Azzurri), Roma'da Belçika'ya karşı aldıkları ilk mağlubiyetin ardından Montella'nın milli takımını ezici bir üstünlükle yendi."

"İTALYA KAMPINDA SULAR DURULDU"

La Stampa: İtalya, Türkiye ağlarına dört gol göndererek toparlandı

"Yaşanan son tartışmaların ardından İtalya kampında sular duruldu. Azzurri, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında Türkiye'yi Bastoni, Frattesi, Kayode ve Pio Esposito'nun golleriyle 4-1 mağlup etti."

"MONTELLA'YI ETKİLEYİCİ VE EZİCİ BİR ŞEKİLDE MAĞLUP ETTİ"

Il Messaggero: Azzurri, Montella'yı etkileyici ve ezici bir şekilde mağlup etti

"Roberto Mancini yönetimindeki İtalya şekillenmeye başlıyor; Türkiye karşısında alınan yanıt ise son derece netti: Sadece birkaç gün önce Belçika'ya karşı alınan yenilgiyi telafi eden, 4-1'lik ikna edici bir deplasman galibiyeti."

"MONTELLA'NIN TÜRKİYE'SİNE KARŞI NET BİR GALİBİYET "

Corriere Della Sera: Azzurri'den mükemmel bir performans.

"Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında Roberto Mancini'nin çalıştırdığı milli takım, hem goller hem de etkileyici bir oyunla Montella'nın Türkiye'sine karşı net bir galibiyet aldı."

"İKNA EDİCİ BİR YANIT GEREKİYORDU"

Sky Sport İtalia: Türkiye'de bambaşka bir İtalya

"İkna edici bir yanıt gerekiyordu ve Mancini'nin milli takımı, Bursa'daki deplasman maçında bunu ortaya koydu. Azzurri'nin ilk yarıya damgasını vurduğu karşılaşmada İtalya; Bastoni, Frattesi ve Kayode'nin golleriyle Türkiye'yi 4-1 mağlup etti."

"İTALYA İÇİN BU KEZ TABLO TAMAMEN FARKLIYDI"

Calcio Mercato: İtalya, Montella'nın Türkiye'sine dört gol attı

"Uluslar Ligi'ndeki ilk maçlarında Belçika'ya kaybettikten sonra, İtalya için bu kez tablo tamamen farklıydı: Bursa'daki Timsah Arena'da oynanan ve galibiyetin bir an bile tehlikeye girmediği karşılaşmada Azzurri, Montella yönetimindeki Türkiye karşısında sahadan 4-1'lik zaferle ayrıldı."

"GÖK-MAVİLİLER, MONTELLA'YI ZORA SOKTU"

Tuttomercatoweb: İtalya, Türkiye'de yeniden gülümsedi; Gök-Mavililer, Montella'yı zora soktu

"Bursa'daki yağmur, İtalya'nın yeniden galibiyetle buluşmasına eşlik etti. Belçika karşısında alınan mağlubiyetin ardından Azzurri, büyük ölçüde ilk yarıda sonucu belirlenen maçta Türkiye'yi 4-1 mağlup etti"