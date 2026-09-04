İtalyan basınından dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi

Fenerbahçe'den Roma'ya transferi sakatlık nedeniyle gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde ameliyat oldu. Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunmuş ve aralık ayının başında sahalara döneceğini duyurmuştu.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Oosterwolde ile transferin sakatlığının tamamen geçmesi şartıyla gerçekleşeceği konusunda el sıkıştı.
Haberde, İtalyan ekibinin ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde, sakatlığını tamamen atlatması durumunda Oosterwolde'yi renklerine bağlayacağı duyuruldu.
Fenerbahçe, Oosterwolde'yi Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmemişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla 112 maça çıkan 25 yaşındaki savunmacı, 3 gol - 1 asistlik performans gösterdi.
Oosterwolde, Fenerbahçe ile 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.