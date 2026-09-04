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İtalyan basınından dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi
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İtalyan basınından dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi

4.09.2026 10:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İtalyan basınından dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi

Sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerde kalmış ve ameliyat olmuştu. İtalyan basını Hollandalı savunmacı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

İtalyan basınından dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi

Fenerbahçe'den Roma'ya transferi sakatlık nedeniyle gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde ameliyat oldu. Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunmuş ve aralık ayının başında sahalara döneceğini duyurmuştu.

İtalyan basınından dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Oosterwolde ile transferin sakatlığının tamamen geçmesi şartıyla gerçekleşeceği konusunda el sıkıştı.

İtalyan basınından dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi

Haberde, İtalyan ekibinin ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde, sakatlığını tamamen atlatması durumunda Oosterwolde'yi renklerine bağlayacağı duyuruldu.

İtalyan basınından dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi

Fenerbahçe, Oosterwolde'yi Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmemişti.

İtalyan basınından dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 112 maça çıkan 25 yaşındaki savunmacı, 3 gol - 1 asistlik performans gösterdi. 

İtalyan basınından dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi

Oosterwolde, Fenerbahçe ile 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

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