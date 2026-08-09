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İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!
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İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

9.08.2026 14:06:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferinde taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

Sarı-lacivertliler ile Napoli arasındaki görüşmelerde sona yaklaşılırken, transferin daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmeler bugün de devam etti. İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifine karşılık yeni bir karşı teklif sundu.

İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

Haberde, tarafların bonservis konusunda anlaşmaya çok yaklaştığı ve transferin 24-48 saat içerisinde tamamlanabileceği ifade edildi.

İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

Fabrizio Romano ise Fenerbahçe'nin Lukaku için yaptığı 6 milyon Euro'luk ilk teklifin Napoli tarafından reddedildiğini ve sarı-lacivertlilerin yeni bir teklif hazırladığını aktardı.

İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

Yaklaşık bir haftadır devam eden görüşmelerde tarafların anlaşmaya daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştığı kaydedildi.

İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

LUKAKU'DAN FENERBAHÇE'YE ONAY

Lukaku'nun avukatı Ledure aracılığıyla Fenerbahçe ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ve Belçikalı yıldızın transfere onay verdiği belirtildi.

İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

SEZON PERFORMANSI

33 yaşındaki Lukaku, önceki sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.

İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

ROMELU LUKAKU'NUN KARİYERİ

Futbola ülkesi Belçika'da Anderlecht'in altyapısında başlayan Romelu Lukaku sonrasında Chelsea, Everton ve Inter'de iki farklı dönemde oynadı. Belçikalı forvet West Bromwich Albion, Manchester United ve Roma formalarını da giyerken 2024'te Napoli'ye imza attı.

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