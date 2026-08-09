İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde sona yakın!

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferinde taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler ile Napoli arasındaki görüşmelerde sona yaklaşılırken, transferin daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğu öne sürüldü.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmeler bugün de devam etti. İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifine karşılık yeni bir karşı teklif sundu.

Haberde, tarafların bonservis konusunda anlaşmaya çok yaklaştığı ve transferin 24-48 saat içerisinde tamamlanabileceği ifade edildi.

Fabrizio Romano ise Fenerbahçe'nin Lukaku için yaptığı 6 milyon Euro'luk ilk teklifin Napoli tarafından reddedildiğini ve sarı-lacivertlilerin yeni bir teklif hazırladığını aktardı.

Yaklaşık bir haftadır devam eden görüşmelerde tarafların anlaşmaya daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştığı kaydedildi.

LUKAKU'DAN FENERBAHÇE'YE ONAY Lukaku'nun avukatı Ledure aracılığıyla Fenerbahçe ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ve Belçikalı yıldızın transfere onay verdiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI 33 yaşındaki Lukaku, önceki sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.