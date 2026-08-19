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İtalyan basınından flaş Lucas Torreira iddiası: 'Prensip anlaşmasına vardı' diyerek duyurdular
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İtalyan basınından flaş Lucas Torreira iddiası: 'Prensip anlaşmasına vardı' diyerek duyurdular

19.08.2026 15:04:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalyan basınından flaş Lucas Torreira iddiası: 'Prensip anlaşmasına vardı' diyerek duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın eski kulübü Fiorentina ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

İtalyan basınından flaş Lucas Torreira iddiası: 'Prensip anlaşmasına vardı' diyerek duyurdular

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınından flaş Lucas Torreira iddiası: 'Prensip anlaşmasına vardı' diyerek duyurdular

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; Fiorentina, Torreira ile prensip anlaşmasına vardı.

İtalyan basınından flaş Lucas Torreira iddiası: 'Prensip anlaşmasına vardı' diyerek duyurdular

Uruguaylı futbolcunun 2021-2022 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Serie A ekibine dönmek istediği ve Galatasaray'dan ayrılmaya hazır olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınından flaş Lucas Torreira iddiası: 'Prensip anlaşmasına vardı' diyerek duyurdular

Haberde, bu transferin ancak Fiorentina'nın orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli'nın takımdan ayrılması halinde gerçekleşebileceği vurgulandı.

İtalyan basınından flaş Lucas Torreira iddiası: 'Prensip anlaşmasına vardı' diyerek duyurdular

Ayrıca Torreira'nın transfer edilmesi halinde, Fiorentina'nın Trabzonspor'dan 26 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christ Oulai'nin yedeği olacağına dikkat çekildi.

İtalyan basınından flaş Lucas Torreira iddiası: 'Prensip anlaşmasına vardı' diyerek duyurdular

30 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Galatasaray'da 176 maça çıktı ve 11 gol, 17 asistlik skor katkısı sağladı.

İlgili Konular: #galatasaray #Fiorentina #Lucas Torreira

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