İtalyan basınından flaş Lucas Torreira iddiası: 'Prensip anlaşmasına vardı' diyerek duyurdular

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; Fiorentina, Torreira ile prensip anlaşmasına vardı.

Uruguaylı futbolcunun 2021-2022 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Serie A ekibine dönmek istediği ve Galatasaray'dan ayrılmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Haberde, bu transferin ancak Fiorentina'nın orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli'nın takımdan ayrılması halinde gerçekleşebileceği vurgulandı.

Ayrıca Torreira'nın transfer edilmesi halinde, Fiorentina'nın Trabzonspor'dan 26 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christ Oulai'nin yedeği olacağına dikkat çekildi.