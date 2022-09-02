İtalyan futbolcu Mario Balotelli: 'Adana Demirspor'dan ayrılmak istedim'

02 Eylül 2022 Cuma, 17:45

Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre Lig'i ekibi Sion'a transfer olan Mario Balotelli, imza sonrası konuştu.

Balotelli yaptığı açıklamada, "Kendimi bir yıldız olarak görmüyorum. Daha önce bu ligde oynamamıştım bu deneyimi gerçekleştirebilmek mutluluk verici" dedi.

"ADANA DEMİRSPOR'DAN AYRILMAK İSTEDİM"

Adana Demirspor'dan ayrılmak istediğini söyleyen yıldız golcü, "İlk görüşmeden itibaren buraya geleceğime yüzde 98 emindim. Adana Demirspor'dan ayrılmak istedim ama sözleşmeniz varken bunu yapmak hiç kolay olmuyor. Tarafların anlaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İtalyan oyuncu ayrıca, "Şimdiye kadar çalıştığım tüm teknik direktörlerle çok iyi anlaştım. Benim de hatalarım var ama tanımadığım insanlar benimle ilgili çok fazla yorum yapıyor. Beni sevenler her zaman kim olduğumu ve nasıl biri olduğumu bilir. Kupa kazanmayalı uzun zaman oldu. Burada koleksiyonuma yeni bir kupa eklemek hiç fena olmazdı" diyerek sözlerini noktaladı.