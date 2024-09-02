İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan Victor Osimhen hamlesi!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 17:33

Güncelleme: 02.09.2024 - 17:33

Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Nijeryalı santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.

OSİMHEN KABUL ETTİ İDDİASI

İtalyan basınında çıkan haberlerde ise Galatasaray'ın Osimhen'in 11 milyon Euro'luk maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü.

RMC Sport'ta yer alan habere göre ise Osimhen, Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

GALATASARAYLI YÖNETİCİLER İTALYA'YA GİTTİ

Galatasaray yönetiminin transferi sonuçlandırmak için İtalya'ya gittiği ifade edildi.

Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maçta forma giydi.

25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ NEDİR?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.

Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.

Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.

2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.

133 MAÇTA 94 GOLE KATKI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.