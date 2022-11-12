İtalyanlar Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'da
İtalyan kulüpleri yetkililerinin Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu izlemek üzere Giresunspor karşılaşmasını takip edeceği ileri sürüldü.
Geçen sezon başlayan müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiren Ferdi Kadıoğlu, birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başardı.
Takvim’in haberine göre İtalya Ligi Serie A'dan 2 kulüp bugün Fenerbahçe'nin Giresunspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçı tribünden takip edecek. İddiaya göre, Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ve Inter kulübünün yetkilileri Ülker Stadyumu'nda hazır bulunacak.
PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO
Haberde Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değerinin 22 milyon Euro olduğu kaydedildi. Hem sağ kanat hem de sol kanatta oynayabilen yüksek top tekniğinden dolayı milli takımda orta sahada da görevlendirilen Ferdi için başka kulüplerin de devrede olduğu ileri sürüldü.
1 ASİSTİ BULUNUYOR
Sarı-lacivertli kulübün Ferdi için gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maça çıkan Ferdi, bu maçlarda 1 asist üretti.
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