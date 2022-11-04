İtalyanlar Yunus Akgün'ün peşinde
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün'ün İtalyanlar tarafından takip edildiği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk önderliğinde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, 13. haftada evinde Beşikaş'ı ağırlayacak.
Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, puanını 21'e yükseltmişti. Ligde bu sezon 14 gol atarak hücum yönünde eleştirilere maruz kalan Cimbom, 5. sırada yer alıyor.
YUNUS AKGÜN İTALYA YOLCUSU
Sabah'ın haberine göre geçen sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün'e İtalyan ekipleri yoğun ilgi gösteriyor. Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Yunus'un henüz kontrat uzatmaması akıllara ayrılık iddialarını getirdi.
Adana Demirspor teknik direktörü Montella'dan bilgi alan Serie A ekiplerinin Yunus Akgün için scout görevlendirdiği ortaya çıktı. Milli futbolcunun Galatasaray ile çıktığı mücadeleleri yakından izleyen gözlemcilerin kulüplere raporlama yaptığı belirtildi.
15 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği Yunus Akgün için en az 15 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkan Yunus, beklenen performansı sergileyemedi. Genç futbolcu oynadığı karşılaşmaların tamamında sadece 1 asist yaptı.
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