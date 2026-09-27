İtalyanlardan Mauro Icardi için La Liga iddiası!

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından yeni takım arayışını sürdüren Mauro Icardi'nin, İspanya La Liga ekiplerine önerildiği öne sürüldü.

İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre 33 yaşındaki Arjantinli golcü, La Liga'dan bazı kulüplere önerildi. İspanyol ekiplerinin de Icardi'yi kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

LAZİO İLGİLENMİŞTİ

Haberde, daha önce Lazio'nun da Icardi ile ilgilendiği ancak İtalyan ekibinin transferden vazgeçtiği aktarıldı.

Galatasaray'daki dönemini geride bırakan deneyimli santrforun henüz yeni bir kulüple anlaşamadığı, kariyerine hangi takımda devam edeceğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.