Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyanlardan Mauro Icardi için La Liga iddiası!

İtalyanlardan Mauro Icardi için La Liga iddiası!

27.09.2026 18:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyanlardan Mauro Icardi için La Liga iddiası!

İtalyan basını, Galatasaray ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerine önerildiğini yazdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından yeni takım arayışını sürdüren Mauro Icardi'nin, İspanya La Liga ekiplerine önerildiği öne sürüldü.

İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre 33 yaşındaki Arjantinli golcü, La Liga'dan bazı kulüplere önerildi. İspanyol ekiplerinin de Icardi'yi kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

Image

LAZİO İLGİLENMİŞTİ

Haberde, daha önce Lazio'nun da Icardi ile ilgilendiği ancak İtalyan ekibinin transferden vazgeçtiği aktarıldı.

Galatasaray'daki dönemini geride bırakan deneyimli santrforun henüz yeni bir kulüple anlaşamadığı, kariyerine hangi takımda devam edeceğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

İlgili Konular: #la liga #transfer #mauro icardi

İlgili Haberler

Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım: 'Kendisi' ile anlaşmaya vardı!
Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım: 'Kendisi' ile anlaşmaya vardı! Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Yıldırım, iş insanı kimliği ile başkan kimliğinin Samsunspor Kulübü hakkında anlaşmaya vardığını duyurdu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den İtalya'ya EURO 2032 uyarısı!
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den İtalya'ya EURO 2032 uyarısı! Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) ve İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi'ne (CONI) kayyum atanması ihtimaline tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın Kadın Futbol Süper Ligi maçına erteleme kararı!
Beşiktaş'ın Kadın Futbol Süper Ligi maçına erteleme kararı! Beşiktaş'ın, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresun Sanayispor müsabakası ertelendi.