İzmir'de gol ve kazanan yok
Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da puanını 5 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Boluspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.
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