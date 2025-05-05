İzmirliler Zübeyde Anne’ye koşuyor

Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:33

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:33

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ebedi istirahatgahının bulunduğu Karşıyaka, Anneler Günü’nde en değerli emanetine koşacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Zübeyde Hanım Koşusu, 11 Mayıs Pazar günü, 36. kez gerçekleştirilecek. Koşuya katılmak isteyenler 5 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başvuru yapabilecek.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Katılımcılar, Anayasa Meydanı’ndan başlayarak Cemal Gürsel Caddesi (Yalı Bulvarı), Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip edecek ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda koşuyu tamamlayacak. Koşunun yapıldığı güzergah, 11 Mayıs Pazar günü saat 08.30-09.50 arasında etap etap trafiğe kapatılacak. Koşu bitiminde Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda anma töreni düzenlenecek ve ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilecek.

“SAYGIMIZIN SİMGESİ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Zübeyde Hanım’ın adını taşıyan bu koşuda atılan her adım, hem annelerimize hem de Cumhuriyetimizin temel değerlerine duyulan saygının bir simgesidir. Bu koşuyla onun mirasına sahip çıkıyor, anneliği, fedakarlığı ve Cumhuriyet bilincini onurlandırıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı organizasyonun bir parçası olmaya davet ediyorum. Gelin, Karşıyaka sokaklarını sevgiyle, saygıyla ve gururla birlikte arşınlayalım” diye konuştu.