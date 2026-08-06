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Jamie Carragher'dan Salah transferi sonrası tepki çeken sözler: 'Daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi'
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Jamie Carragher'dan Salah transferi sonrası tepki çeken sözler: 'Daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi'

6.08.2026 14:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Jamie Carragher'dan Salah transferi sonrası tepki çeken sözler: 'Daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi'

Liverpool'un eski futbolcusu ve kaptanı Jamie Carragher, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinden dolayı şaşırdığını söyledi. Carragher, transferi değerlendirirken tepki çeken ifadeler kullandı.

Jamie Carragher'dan Salah transferi sonrası tepki çeken sözler: 'Daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi'

Trabzonspor, tüm dünyada ses getirecek bir transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Liverpool'dan ayrılan yıldız futbolcu Mohamed Salah'ı sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a getiren bordo-mavililer, bugün imza töreni düzenleyecek.

Jamie Carragher'dan Salah transferi sonrası tepki çeken sözler: 'Daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi'

CARRAGHER'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Salah'ın Trabzonspor'a transferi dünya basınında geniş yer bulurken Liverpool'un eski futbolcularından Jamie Carragher da değerlendirmelerde bulundu. Football Ramble isimli bir podcast yayınında Mısırlı yıldızın transferini yorumlayan Carragher, tepki çeken ifadeler kullandı.

Jamie Carragher'dan Salah transferi sonrası tepki çeken sözler: 'Daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi'

Carrager değerlendirmesinde, "Suudi Arabistan'a gideceğine hiç inanmadım, çünkü birincisi bunun için çok iyi bir oyuncu. Bence Serie A'da oynayabilirdi. Türkiye bana göre Salah için çok düşük bir seviyede. Milan veya Juventus gibi bir yere gideceğinden emindim. Belki de maaşı sorun oluyordu" dedi.

 

Jamie Carragher'dan Salah transferi sonrası tepki çeken sözler: 'Daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi'

"DAHA PRESTİJLİ BİR KULÜPTE OYNAYABİLİRDİ"

Eski İngiliz futbolcu ayrıca açıklamasında, "Ama o da Ronaldo gibi, çok hırslı, rakamlar onun için çok önemli. Bunu Türkiye'de de yapabilir ama bence daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi. Milan'a, Juventus'a ya da her kim olursa olsun gidip hala büyük maçlarda, Avrupa'da oynamak... Bence o bundan daha iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Jamie Carragher'dan Salah transferi sonrası tepki çeken sözler: 'Daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi'

İNGİLİZ BASININDA DA GÜNDEM OLDU 

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi Ada basında da geniş yer buldu.

TalkSPORT'a konuşan eski Galli futbolcu Dean Saunders, Trabzonspor tercihine şaşırdığını gizlemedi.

Futbol kariyerinde Galatasaray'da da oynayan Saunders, Karadeniz ekibine gidecekse Salah'ın "neden Liverpool'dan ayrılmak istediğini anlayamadığını" ifade etti.

Jamie Carragher'dan Salah transferi sonrası tepki çeken sözler: 'Daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi'

Independent gazetesindeki yazıda Trabzonspor'un Salah'ı bonservis ücreti olmadan transfer ettiği ve bu sayede maaşına daha büyük bir pay ayırabileceğine dikkat çekiliyor.

Gazete, Salah'ın Liverpool'daki son sözleşmesinde haftalık 400 bin Sterlin maaş aldığına da dikkat çekti.

Independent'taki yazıda yıldız oyuncunun Karadeniz ekibi için "büyük bir ticari potansiyel sunduğuna" da işaret edildi.

İlgili Konular: #trabzonspor #mohamed salah #Jamie Carragher

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