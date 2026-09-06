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Jamie Vardy İngiltere'ye geri döndü! Yeni takımına imzayı attı...

Jamie Vardy İngiltere'ye geri döndü! Yeni takımına imzayı attı...

6.09.2026 18:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Jamie Vardy İngiltere'ye geri döndü! Yeni takımına imzayı attı...

İngiltere Championship ekibi Burnley, 39 yaşındaki İngiliz golcü Jamie Vardy'yi renklerine bağladı.
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Burnley, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Cremonese forması giyen 39 yaşındaki deneyimli golcü Jamie Vardy'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Burnley Teknik Direktörü Nicky Hayen, transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Jamie'yi Burnley'ye davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onun tecrübesi ve liderliği, kadromuz açısından son derece değerli olacak. Bu sezonki mücadelemizde önemli bir etki yaratabileceğine inanıyoruz. Jamie, kendisini kanıtlamış bir kariyere sahip. Onu bordo-mavili formayla sahada görmek için sabırsızlanıyoruz."

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Burnley'ye transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Jamie Vardy ise şunları söyledi:

"Artık Burnley'de olduğum için gerçekten çok mutluyum.

Bu kulüp köklü bir futbol tarihine ve kendilerini ve şehirlerini temsil eden bir takımı hak eden tutkulu taraftarlara sahip.

Bir an önce sahaya çıkmak, çalışmaya başlamak ve takımın doğru yönde ilerlemesine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."

LEICESTER CITY İLE ŞAMPİYON OLDU

Kariyerinin ilk yıllarında Halifax Town ve Fleetwood Town formaları giyen Jamie Vardy, 2012'de Leicester City'ye transfer oldu. İngiliz golcü, Leicester ile 2015-16 sezonunda Premier Lig zaferi yaşayarak Avrupa futbolunun en sürpriz şampiyonluklarından birinde başrol oynadı.

Vardy, 2019-20 sezonunda 23 golle Premier Lig'de gol kralı olurken bunu başaran en yaşlı oyuncu oldu. Leicester formasıyla 500 maçta 200 gol, kariyerinin büyük bölümünü İngiliz ekibinde geçirdi.

2025-26 sezonunu Serie A'da Cremonese'de geçiren Vardy, çıktığı 29 maçta 7 gol kaydetti.

İlgili Konular: #transfer #Burnley #Jamie Vardy

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