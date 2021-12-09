Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı.
TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor'un üst yöneticisi (CEO) Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Riekerink, paraşüt pilotu İlker Özgüven ile Amanos Dağları'na çıktı.
Riekerink, 1270 rakımdan Özgüven ile atlayış gerçekleştirdi.
Yaklaşık 25 dakikada ilçe merkezindeki Atatürk Anıt Alanı'na ulaşan Riekerink, kontrollü iniş yaptı.
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