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Japonya'yı deviren Brezilya yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu

Japonya'yı deviren Brezilya yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu

22.07.2026 17:04:00
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Japonya'yı deviren Brezilya yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup eden Brezilya, yarı finalde İtalya ile eşleşti.

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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti.

Yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. 

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Brezilya: Roberta, Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Lorena (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Luzia)

Japonya: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura (Kojima, Fukudome, Shigihara, Sakae, Iwasawa, Kitamado, Akimoto, Yamaguchi)

Setler: 24-26, 25-22, 25-16, 25-20

Süre: 120 Dakika

İlgili Konular: #japonya #Brezilya #FIVB Milletler Ligi

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