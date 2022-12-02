Japonya'dan muhteşem geri dönüş!

02 Aralık 2022 Cuma, 00:01

2022 Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde Japonya ile İspanya karşı karşıya geldi.

Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan maçı Japonya 2-1 kazanarak son 16'ya lider olarak katılmaya hak kazandı. İspanya ise ikinci olarak tur atladı.

Maçın 11. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen İspanya ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Japonya, tıpkı Almanya maçında olduğu gibi farklı bir anlayışla sahaya çıktı. 48'de Doan'ın golüyle skor eşitlendi.

Dakikalar 51'i gösterdiğinde ise Mitoma, kale direğinin yanından topu içeri çevirdi ancak çizgi tartışmalarının yaşandığı pozisyonda Tanaka topu ağlara göndererek Japonya'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda Japonya 11 kişi savunma yaparak istediği sonucu aldı ve maçı galibiyetle tamamladı.

Böylelikle Japonya, 6 puanla grup lideri olarak tur atladı ve son 16'da Hırvatistan'la eşleşti. İspanya ise ikinci olarak Fas'ın rakibi oldu.