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Jayden Oosterwolde'den ayrılık iddialarına yanıt

Jayden Oosterwolde'den ayrılık iddialarına yanıt

13.08.2026 10:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Jayden Oosterwolde'den ayrılık iddialarına yanıt

Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Jayden Oosterwolde, sosyal medyada bir taraftara verdiği yanıtla kararını açıkladı.

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Süper  Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanan ilk maçta sakatlanan 25 yaşındaki oyuncu, bir taraftarın kendisine yazdığı "Bizimle kal" yorumuna yanıt verdi.

"KALACAĞIM!"

Oosterwolde, taraftarın mesajına "Kalacağım!" karşılığını vererek Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin kararını açıkladı.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 112 maçta görev yaptı. Oosterwolde bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asist kaydetti.

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