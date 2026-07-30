Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın stoper takviyesinde listesinin ilk sıralarında yer alan Jeff Chabot için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi. Peki, Jeff Chabot kimdir? Jeff Chabot kaç yaşında, nereli? Jeff Chabot hangi takımlarda oynadı?

JEFF CHABOT KİMDİR?

Julian Jeffrey Gaston Chabot, 12 Şubat 1998'de Hanau'da Alman bir baba ve Fransız bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hessen'de, Darmstadt yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Dieburg'da büyüdü.

JEFF CHABOT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Chabot kariyerine 2010 yılında Eintracht Frankfurt'ta başladı, ardından 2014'te RB Leipzig'e katıldı; 2016'da yedek kadroya dahil oldu.

2017 yılında Sparta Rotterdam'a katıldı ve 12 Ağustos 2017'de VVV-Venlo'ya karşı oynanan bir maçta kulüp için Eredivisie'deki ilk maçına çıktı.

Chabot, 2018'de FC Groningen'e katıldı; 2018-19 sezonunda kulüp için 29 resmi maçta forma giydi, bir gol attı ve bir asist yaptı ve kulübün Eredivisie'de sekizinci sırada yer almasına yardımcı oldu.

24 Mayıs 2019'da Chabot, Serie A kulübü Sampdoria ile 3,7 milyon Euro karşılığında, kendisini 30 Haziran 2024'e kadar kulüpte tutacak beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

26 Ocak 2022'de, 30 Haziran 2023'e kadar kiralık olarak Bundesliga kulübü 1. FC Köln'e katıldı.

25 Mayıs 2024'te, Bundesliga'daki diğer bir kulüp olan VfB Stuttgart, Chabot'un 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeyle transferini duyurdu.