Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jeffrey Herlings MXGP Türkiye'de şampiyonluğunu ilan etti!

Jeffrey Herlings MXGP Türkiye'de şampiyonluğunu ilan etti!

6.09.2026 20:07:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Jeffrey Herlings MXGP Türkiye'de şampiyonluğunu ilan etti!

Sezonun 17. ayağı MXGP Türkiye'de birinci olan Hollandalı sürücü Jeffrey Herlings, genel klasmanda da şampiyonluğa ulaştı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye'deki 17. ayağını kazanan Hollandalı sürücü Jeffrey Herlings, genel klasmanda da şampiyon oldu.

MXGP'de sezonun 17. ayağı MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde tamamlandı.

Yarışta birinciliği Hollandalı Jeffrey Herlings elde ederken Fransız sporculardan Tom Vialle ikinci, Romain Febvre ise üçüncü sırada yer aldı.

Image

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Herlings, MXGP Türkiye'de elde ettiği puanlarla genel klasmanda da şampiyonluğa ulaştı.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Ödül törenine, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Jorga Viegas ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa katıldı.

İlgili Konular: #afyonkarahisar #Motor Sporları #motokros

İlgili Haberler

Barcelona'dan Valencia deplasmanında bol gollü galibiyet!
Barcelona'dan Valencia deplasmanında bol gollü galibiyet! Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Valencia'yı 5-0 mağlup etti.
CANLI ANLATIM: Türkiye 1-2 İtalya | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali
CANLI ANLATIM: Türkiye 1-2 İtalya | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile kozlarını paylaşıyor.
Gift Orban yıldızlaştı: Amed Sportif Faaliyetler 2-0'dan geri döndü!
Gift Orban yıldızlaştı: Amed Sportif Faaliyetler 2-0'dan geri döndü! Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.