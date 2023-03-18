Jesus'un şifresi: 'Maçlar sahada kazanılmıyor' derken neyi kastetti?

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 10:10

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 10:10

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla’ya elenen Fenerbahçe’de bu durumdan ziyade teknik direktör Jorge Jesus’un çarpıcı sözleri konuşuluyor.

Portekizli hoca, “Süper Lig’in sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum” diyerek futbol kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Jesus’un sözlerinin perde arkasında ne olduğuna Cumhuriyet ulaştı.

Jesus’u maçların sahada kazanılmadığı görüşüne iten ana faktör, G.Saray’ın deplasmanda Sivasspor’u yendiği maçta Anadolu ekibinin ofsayt olmamasına rağmen sayılmayan golü. MHK, o maçın hakemi Erkan Özdamar’a uzun süre görev vermemişti. VAR hakemi Özgüç Türkalp istifa etmişti.

BARDAĞI TAŞIRAN MAÇ

Jesus için bardağı taşıran damla ise F.Bahçe’nin deplasmanda Adana Demirspor’la oynadığı maçtaki hakem kararlarıydı. Hakem Ali Palabıyık, Sarı- Lacivertlilerin bir golünü vermemişti. Ayrıca F.Bahçe’nin penaltı beklediği 2 pozisyonda ise Ali Palabıyık devam kararı vermişti. Jesus, maç sonrası koşarak Palabıyık’ın yanına gidip isyan ederken kırmızı kart görmüştü. Bu mücadelenin ardından F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim, maçlara çıkmama kararını aralarında oylamış, divan kurulu toplantısında da üyelere danışılmıştı. Camia sonuna kadar mücadele konusunda ortak karar almıştı.