Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Jhon Duran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Kolombiya golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Duran, paylaşımında, "Birine zarar veren, yanlış anlatılmış herhangi bir hikaye, bir gün Tanrı tarafından açıklığa kavuşturulacaktır. O yüzden hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmaya gerek yok" ifadelerini yazdı.

İşte Jhon Duran'ın paylaşımı:

Bonservisi Al-Nassr'da olan 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak geçirdi. Duran, geçen sezon toplamda 30 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.