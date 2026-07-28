Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jhon Lucumi sosyal medyada ilgi konusu oldu. Peki, Jhon Lucumi kimdir? Jhon Lucumi kaç yaşında, nereli? Jhon Lucumi hangi takımlarda oynadı?

JHON LUCUMI KİMDİR?

Jhon Lucumi, 26 Haziran 1998 yılında Deportivo'da dünyaya geldi. Stoper pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı millî futbolcudur. Serie A ekibi Bologna'da forma giymektedir. Uluslararası düzeyde Kolombiya millî takımını temsil etmektedir.

JHON LUCUMI HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Jhon Lucumí, futbola 2007 yılında doğup büyüdüğü şehrin kulübü olan Deportivo Cali'nin altyapısında başladı. Altyapı kademelerinde gösterdiği gelişimin ardından 2015 yılında A takıma yükseldi ve Liga Dimayor Finalización kapsamında ilk kez forma giydi. Kolombiya Primera A resmî profesyonel maçını ise 17 Şubat 2016 tarihinde Fortaleza CEIF karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak gerçekleştirdi.

Deportivo Cali'deki yıllarında Kolombiya futbolunun gelecek vadeden stoperlerinden biri olarak dikkat çekti. Kulübün Primera A şampiyonluğunu kazanan kadrosunda yer alsa da, A takımda düzenli forma giymeye sonraki sezonlarda başladı.

Lucumí, 17 Temmuz 2018 tarihinde Belçika Pro League ekiplerinden Genk'e transfer oldu.

Lucumí, 18 Ağustos 2022 tarihinde Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer oldu. Yeni kulübündeki ilk maçına 27 Ağustos'ta çıktı ve AC Milan'a karşı oynanan, Bologna'nın sahasında 2-0 kaybettiği lig karşılaşmasında 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Lucumí, Kolombiya'yı çeşitli yaş kategorilerinde temsil etti ve özellikle 17 Yaş Altı Millî Takımı'nda forma giydi. 2014 Güney Amerika Oyunları'nda Arjantin'i finalde 2-1 mağlup ederek altın madalya kazanan kadronun önemli isimlerinden biri oldu. 25 Mayıs 2026 tarihinde teknik direktör Néstor Lorenzo tarafından açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası için nihai 26 kişilik kadroya dahil edildi.