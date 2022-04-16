Joachim Löw, Ali Koç'tan servet istedi
Alman teknik adam Joachim Löw'e takımı emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Löw’ün isteği sonrası FFP anlaşması nedeniyle UEFA’nın kapısını çaldı. Onay gelirse tecrübeli hoca ile 3 yıllık imza atılacak.
Fenerbahçe Yönetimi'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Joachim Löw ile görüşmeler devam ediyor.Sabah gazetesinin haberine göre, Alman teknik adam, istediği kadroyu kurmak için 30 milyon Euro bütçe talep ederken, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması bu konuda Kanarya'nın önündeki en önemli engel olarak görülüyor.
Başkan Ali Koç, hem Löw hem de ekibinin alacağı ücret konusunda anlaşmayı tamamlarken bu konuda taraflar el sıkıştı. Fakat iddialı bir kadro ile sezona başlayıp lig şampiyonluğu hasretini bitirmek isteyen Alman çalıştırıcı, 30 milyon Euro'luk (475 milyon TL) yeni transfer bütçesi talep ederken yönetim de konuyu UEFA'ya taşıdı.
FFP yetkilileri ile görüşüp esneklik isteyen Fenerbahçe cephesi, bütçe için onay alırsa Joachim Löw ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.
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