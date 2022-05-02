Joachim Löw için sürpriz rota: PSG!
Fransa Ligi ekibi Paris Saint-Germain'in, Fenerbahçe'nin uzun süredir gündemini meşgul eden Alman Teknik direktör Joachim Löw ile ilgilendiği iddia edildi.
Sezon sonunda Arjantinli hoca Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmayı planlayan Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in, teknik direktörlük görevi için adaylarını belirlediği ileri sürüldü.
Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Paris Saint-Germain, Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte, eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ve Spezia'da görev yapan eski futbolcusu Thiago Motta ile ilgileniyor.
ANLAŞMA CONTE'YE BAĞLI
Geçen hafta çıkan haberlerde PSG'nin ilk olarak Antonio Conte'yi takımın başına getirmek istediği belirtiliyordu. Ancak aktarılan bilgilere göre İtalyan teknik adam ile kulüp arasında henüz kesinleşmiş bir durum yok ve anlaşma Conte'ye bağlı.
JOACHİM LÖW ADAYLAR ARASINDA
Eğer PSG Conte ile anlaşmaya varamaz ise Fenerbahçe'nin de listesinde yer aldığı iddia edilen Alman teknik direktör Joachim Löw ile masaya oturabilir. Tecrübeli çalıştırıcı Almanya Milli Takımı'ndaki görevini bırakmasından bu yana bir takım çalıştırmıyordu ve ismi gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe ile anılmıştı.
ERİK TEN HAG OLMADI
Teknik direktörlük pozisyonu için ilk hedef olarak Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag'ı belirleyen PSG, Hollandalı hocanın Manchester United ile anlaşması üzerine rotasını diğer adaylara çevirdi.
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