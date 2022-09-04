Joao Pedro'nun sözleşmesindeki dikkat çeken madde!
Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u sahasında 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin kahramanlarından Joao Pedro'nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan golcü Joao Pedro ilk golünü Kayserispor'a attı. 30 yaşındaki Pedro'nun sözleşmesindeki bonus maddesinin atacağı gol sayısıyla alakalı olduğu ortaya çıktı.
Kayserispor maçında ilk golünü atan 30 yaşındaki golcü toplamda 15 gol atarsa Fenerbahçe 487.500 Euro daha Cagliari kulübüne ödeyecek.
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sakatlık yaşayan 1.84 boyundaki forvet ilk 3 Süper Lig maçında görev alamamıştı. İlk olarak Konyaspor maçında son 20 dakika sahada kalan Pedro, Kayserispor maçında 90 dakika forma giydi. Golcü futbolcu gol dışında Josjua King'in attığı golde asisti yapmıştı.
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