Daha önce Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Leandro Trossard gibi oyuncuları kadrosuna katan, Mohamed Salah hamlesinde de sona gelen siyah-beyazlılar, sosyal medyada yer alan iddialara göre Joe Willock'u kadrosuna katmak istiyor. Peki, Joe Willock kimdir? Joe Willock kaç yaşında, nereli? Joe Willock hangi takımlarda oynadı?

JOE WILLOCK KİMDİR?

Joseph George Willock, Londra Walthamstow'da doğdu. Premier Lig kulübü Newcastle United'da orta saha oyuncusu olarak oynayan İngiliz profesyonel futbolcudur.

JOE WILLOCK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Arsenal altyapısından yetişen Willock, dört buçuk yaşında, büyük kardeşleriyle birlikte oynamasına izin verildikten sonra Arsenal'e katıldı. Willock, Premier Lig'deki ilk maçına 15 Nisan 2018'de Newcastle United'a karşı çıktı. 12 Eylül 2019'da Willock'un Arsenal ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladığı açıklandı.

1 Şubat 2021'de Willock, 2020-21 sezonunun geri kalanında kiralık olarak Newcastle United'a katıldı. 6 Şubat'ta Willock, Southampton'a karşı 3-2'lik galibiyette ilk maçında 16. dakikada gol attı. 13 Ağustos 2021'de Newcastle, Willock'un altı yıllık sözleşmeyle transferini doğruladı. Transfer ücretinin 25 milyon sterlin olduğu bildirildi.

JOE WILLOCK'UN SON SEZON KARNESİ

Joe Willock, 2025-2026 sezonunda Newcastle United formasıyla toplam 39 resmi müsabakada boy gösterdi. Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen yetenekli orta saha, bu karşılaşmaların 18’ine ilk 11’de başlarken takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.