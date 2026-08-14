Hollanda basınından Soccernews NL'de yer alan habere göre Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman'ı transfer etmek istiyor. Peki, Joey Veerman kimdir? Joey Veerman kaç yaşında, nereli? Joey Veerman hangi takımlarda oynadı?

JOEY VEERMAN KİMDİR?

Joey Veerman, 19 Kasım 1998 yılında Purmerend'de dünyaya geldi. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Hollandalı millî futbolcudur. Eredivisie ekiplerinden PSV forması giymektedir. Uluslararası düzeyde Hollanda millî takımını temsil etmektedir.

JOEY VEERMAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Veerman, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 9 Eylül 2016 tarihinde Eerste Divisie'de FC Volendam formasıyla VVV-Venlo karşısında çıktı.

30 Ağustos 2019'da Veerman, Eredivisie ekiplerinden SC Heerenveen ile sözleşme imzaladı.

4 Ocak 2022'de Veerman, PSV Eindhoven ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 16 Ocak 2022'de PSV formasıyla ilk maçına çıktı. Eredivisie'de deplasmanda FC Groningen'e karşı 1-0 kazanılan maçta ikinci yarıda oyuna dahil oldu. 2023-24 sezonunda Eredivisie'de 130 kez gol pozisyonu hazırlayarak ligin en fazla gol pozisyonu oluşturan oyuncusu oldu.

Mart 2023'te Veerman, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında Fransa ve Cebelitarık ile oynanacak maçlar için ilk kez Hollanda A Millî Takımı'na resmî olarak çağrıldı. 29 Mayıs 2024'te Veerman, Hollanda'nın2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna dahil edildi