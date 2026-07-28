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John Stones'un yeni adresi belli oluyor

John Stones'un yeni adresi belli oluyor

28.07.2026 09:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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John Stones'un yeni adresi belli oluyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılan 32 yaşındaki savunma oyuncusu John Stones'un Inter ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

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Manchester City'den ayrılan John Stones'un kariyerine Serie A'da devam etmesi bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, John Stones ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde, deneyimli savunmacının İtalyan ekibinden yıllık net 4 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

10 YILIN ARDINDAN VEDA ETTİ

32 yaşındaki İngiliz stoper, 2016 yılında Everton'dan 55.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu. Tecrübeli savunmacı, İngiliz ekibinde geçirdiği 10 yılın ardından kulübe veda etti.

KUPALARA DAMGA VURDU

Stones, Manchester City kariyerinde 6 Premier League, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 3 FA Cup ve 5 Lig Kupası şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde önemli rol oynadı.

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