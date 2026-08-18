Kadrosunu Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Romelu Lukaku ile güçlendiren Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezona Gençlerbirliği yenilgisiyle başladı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcu Jonathan Rowe'u kadrosuna katmak istiyor. Peki, Jonathan Rowe kimdir? Jonathan Rowe kaç yaşında, nereli? Jonathan Rowe Fenerbahçe'ye mi gelecek?

JONATHAN ROWE KİMDİR?

Jonathan David Henry Rowe, 30 Nisan 2003 yılında dünyaya geldi. İngiltere Milli Takımı'nı temsil eden Rowe Bologna ve İngiltere 21 yaş altı millî takımında kanat pozisyonunda oynamaktadır.

JONATHAN ROWE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Norwich City altyapısında yetişen Rowe, kulüple ilk profesyonel sözleşmesini 20 Ekim 2021'de imzaladı.

23 Ağustos 2024'te, bonuslarla beraber €15 milyon zorunlu satın alma bedeliyle Ligue 1 kulübü Marsilya'ya bir sezonluğuna kiralandı.

24 Ağustos 2025'te Rowe, İtalya Serie A kulübü Bologna ile sözleşme imzaladı.

İngiltere'de doğan Rowe, Jamaika kökenlidir ve hem İngiliz hem de Jamaika vatandaşlığına sahiptir. Ekim 2023'te, Sırbistan ve Ukrayna'ya karşı oynanacak iki 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme maçı için İngiltere 21 Yaş Altı milli takımına ilk kez çağrıldı.