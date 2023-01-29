Jorge Jesus: 'Ben bile yer alacaktım'

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 22:05

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 22:06

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Jesus, kazandıkları 3 puana vurgu yaparak, "Önemli olan galip gelmekti. Skorun bir önemi yoktu tabii ki 5-1 gibi net bir skor alında bu daha da iyi oluyor. Maç içinde iyi olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda çok iyi değildik. Yenik duruma düştük ama takım desorganize olmadı ve kısa sürede durumu 2-1'e getirmeyi başardı. 2-1'den sonra dengemiz daha iyiydi sahada. Taraftarımız, yenik duruma düşünce gerilmedi, bizi desteklemeye devam ettiler. Farklı bir galibiyet aldık. Bizim için önemli olan 3 puandı. Şimdi yapmamız gereken perşembe Adana'da oynayacağımız maçı düşünmek" dedi.

Enner Valencia'nın performansına değinen Jesus, "Valencia bugün 4 gol attı. Ama 4 gol atmakla kalmadı, kariyerindeki en çok gole ulaştığı sezona ulaştı ve sezonun bitmesine çok uzun zaman var. Hem 4 gol attı, hem de şimdiden çok fazla gol sayısına ulaştı" diye konuştu.

Jorge Jesus

"BEN BİLE YER ALACAKTIM"

Jesus, 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda karşılaşacakları Adana Demirspor karşılaşmasını hatırlatarak, "Her maç önemli. Her maç 3 puan değerinde. Tabii ki bazı takımlar, diğerlerinden daha kuvvetli olabiliyor. Adana Demirspor'un çok fazla iyi ve kaliteli oyuncusu var. Zor bir maç bekliyorum. Kendi kalitemize inanıyoruz. Adana Demirspor maçına hazırlanacağız şu andan itibaren" ifadelerini kullandı.

Takımının attığı ikinci gole sevindiğini belirten Jesus, "2. golde sevindim çünkü güzel bir oyun sonrası geldi. Bu sebepten dolayı çok mutlu oldum. Takımım o anda akıllılık etti. Bizim yediğimiz gol tam tersiydi. Bizim normalde öyle bir gol yemememiz gerekiyor. 2-1 yaptığımız golde biz akıllı bir şekilde golü bulduk. Neredeyse ben bile aksiyonun içinde yer alacaktım" dedi.