Jorge Jesus Fenerbahçe’de

02 Haziran 2022 Perşembe, 07:00

Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi başladı. Sarı-Lacivertliler, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jesus’la kesin olarak anlaştı.

Salı gecesi özel uçakla Portekiz’den İstanbul’a gelen 67 yaşındaki teknik adam, dün sabah Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerle bir araya geldi. Koç ile Jesus, Kalamış’ta yemekte buluştuktan sonra Ülker Stadyumu’na geçti. Tecrübeli hoca ve beraberindeki iki yardımcı antrenör stadı, soyunma odasını gezdi, zemini inceledi, Fenerbahçe Müzesi’ni ziyaret etti. Jesus, Sarı-Lacivertlilerin 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasıyla birlikte poz verdi. Deneyimli çalıştırıcıyla sözleşmenin 1 yıllık olduğu, 7 milyon Avro’ya yaklaşan ücretinin yarısının sponsorlar aracılığıyla karşılanacağı öğrenildi. Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni gezip resmi işlemler tamamlandıktan sonra birkaç günlüğüne ülkesi Portekiz’e gidecek ve ardından İstanbul’a gelip yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

‘HAZIR MISINIZ?’ - Jorge Jesus, stattaki buluşmada başkan Ali Koç’a Türkçe, “Hazır mısınız?” diye sordu. Gülümseyen ve Jesus’un elini sıkan Koç, “Hazırım” yanıtını verip Portekizli hocaya sarıldı.