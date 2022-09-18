Jorge Jesus her futbolcusunu 11 için formda tutuyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sezonu erken açan ve transferlerle büyük bölümü yenilenen kadroda neredeyse her maçta farklı bir 11’i sahaya sürerek tüm oyuncularını hazır tutuyor.
Birçok mevkide kaliteli ayaklara ve önemli alternatif isimlere sahip olan Jesus, Süper Lig ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki yoğun takvimde her oyuncusundan üst düzey verim almaya çalışıyor.
Portekizli çalıştırıcının kadro seçimleri, takım tarafından kabul görüyor. 11’lerde farklı isimler forma giyse de Jesus’un sistemi kim oynarsa oynasın işlerliğini sürdürüyor.
Tecrübeli hoca, takım üzerinde kurduğu güçlü iletişim sayesinde oyuncularını ikna etmeyi ve hedefe kilitlemeyi başarıyor.
ALANYA’YI AĞIRLIYOR
Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında bugün Alanyaspor’u konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Jesus’un bu mücadelede de rotasyona gidip Rennes karşısında yedek bekleyen veya az süre alan isimlerden Arao, Crespo, Ferdi, Alioski, Rossi, Valencia’yı 11’de görevlendirmesi bekleniyor.
Rennes maçında sakatlanan Luan Peres forma giymeyecek. Ferdi Kadıoğlu’nun 3 sarı kartı var. Genç oyuncu bugün sarı görmesi halinde Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.
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