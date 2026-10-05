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Jorge Jesus öğrencilerine şaşırdı: 'Takıma çok güveniyordum ancak...'

Jorge Jesus öğrencilerine şaşırdı: 'Takıma çok güveniyordum ancak...'

5.10.2026 18:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Jorge Jesus öğrencilerine şaşırdı: 'Takıma çok güveniyordum ancak...'

Portekiz Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadıkları 4 maçı da kazanmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yapmalarını değerlendirdi.

Portekizli teknik direktör, "Sonuç ortada, planladığımız her şey işe yaradı" diye konuştu.

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"TAKIMA ÇOK GÜVENİYORDUM ANCAK..."

Son oynadıkları Norveç maçının ardından konuşan Jorge Jesus, "Norveç'te Haaland var, Odegaard en iyi orta saha oyuncularından ve takım da uzun boylu, çok güçlü ve fizik olarak sağlam bir takım. Böyle bir takımı ancak yüksek teknik seviyede yenebilirsiniz. Danimarka maçındaki kadar iyi oynamamış olsak da kazandık. Asıl önemli olan ve bir sonraki tura (Çeyrek final) yükselmek. dedi.

Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yapmalarıyla ilgili, "Takıma çok güveniyordum ancak ilk dört maçımızı kazanacağımızı beklemiyordum" itirafında bulundu.

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