Jorge Jesus para bastı!

Yayınlanma: 29.04.2023 - 14:34

Güncelleme: 29.04.2023 - 14:34

Futbol verileri üzerine çalışmalarda bulunan "Football Benchmark" sitesi, 2000-2001'den bu yana çalıştıkları kulüplere en çok transfer geliri kazandıran 15 teknik direktörü sıraladı.

Sporx'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, 763 milyon euroluk satışla çalıştığı kulüplere en fazla gelir kazandıran 7. teknik direktör oldu.

Jorge Jesus özellikle hücum oyuncularına değer katmasıyla biliniyor.