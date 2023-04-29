Jorge Jesus para bastı!

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulüplerinde yaptığı 763 milyon euroluk satışla dünyada 7. sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2023 - 14:34
Jorge Jesus para bastı!
Abone Ol google-news

Futbol verileri üzerine çalışmalarda bulunan "Football Benchmark" sitesi, 2000-2001'den bu yana çalıştıkları kulüplere en çok transfer geliri kazandıran 15 teknik direktörü sıraladı.

Sporx'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, 763 milyon euroluk satışla çalıştığı kulüplere en fazla gelir kazandıran 7. teknik direktör oldu.

Jorge Jesus özellikle hücum oyuncularına değer katmasıyla biliniyor.


fenerbahçe jorge jesus Spor Toto Süper Lig

İlgili Haberler

Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan yargıya seslendi

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan yargıya seslendi
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: 'Bize kumpas kuruldu'

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: 'Bize kumpas kuruldu'

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler