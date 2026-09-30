Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo iddialarına yanıt: 'Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama...'

UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri öncesinde Portekiz Milli Takımı'nda yaşanan gelişmeler basının odağında yer alıyor.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun idmanlara katılmadığı ve antrenmanı reddettiği yönünde çıkan spekülasyonlar üzerine teknik direktör Jorge Jesus basın toplantısında net açıklamalarda bulundu.

"CRISTIANO ANTRENMANI REDDETMEDİ"

Tecrübeli teknik direktör, "Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Hiçbir milli oyuncunun ülkesi adına antrenmandan kaçınmayacağını belirten Jesus, durumun yanlış aktarıldığına işaret etti.

Yaşanan durumun tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu ve dışarıdan drama üretilmeye çalışıldığını dile getiren Jorge Jesus, oyuncularının kariyerine saygı duyduğunu ve asıl hedeflerinin Uluslar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi.

“BURAYA DANİMARKA MAÇI İÇİN GELDİM RONALDO İÇİN DEĞİL”

Takım içinde herhangi bir kriz bulunmadığının altını çizen 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil" diye konuştu.