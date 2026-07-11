Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo sözleri

Portekiz Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, göreve gelişinin ardından düzenlenen basın toplantısında hedefinin başarı olduğunu belirterek, takımın sahip olduğu kaliteye güvendiğini söyledi.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca gittiği her takımda başarı hedeflediğini vurgulayan 71 yaşındaki çalıştırıcı, Portekiz'de de aynı anlayışla görev yapacağını ifade etti.

Sorumluluk almaktan hoşlandığını dile getiren Jesus, "Bir yere geldiğimde kazanmak için gelirim, burada da aynı şey geçerli olacak. Elimde fikirlerimi hayata geçirecek gerekli imkanlar ve doğru malzeme olduğunda bu baskıya alışığım" dedi.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun sunduğu çalışma ortamı, oyuncu kalitesi ve futbol yapılanmasının hedeflerine ulaşması için uygun olduğunu belirten deneyimli teknik adam, artık kendi yol haritalarını oluşturmaya hazır olduklarını kaydetti.

Yaşının kendisi için bir engel olmadığını söyleyen Jesus, "71 yaşındayım ama kendimi 50 yaşında hissediyorum. Her gün bir ya da iki saat antrenman yapabiliyorum. Bu nedenle zor bir mücadeleye hazırım ve kazanacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CRISTIANO RONALDO SÖZLERİ

Jorge Jesus, takım kaptanı Cristiano Ronaldo ile henüz görüşmediğini ancak yıldız futbolcunun kendisi için herhangi bir sorun oluşturmayacağını söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun kariyeri ve çevresindeki tartışmalarla ilgili herkesin farklı görüşlere sahip olabileceğini belirten Jesus, karar vermesi gerektiğinde tecrübeli oyuncuyla görüşeceğini ifade etti.

Tüm futbolcularla bire bir konuşacağını aktaran Portekizli teknik adam, "Cristiano ile sadece Cristiano olduğu için konuşmayacağım. O, Portekiz futbolunun, milli takımın ve ülkenin bir simgesidir. Bu da her zaman tarihte kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon Al Nassr'da birlikte çalıştıkları Ronaldo ile iyi bir ilişkiye sahip olduklarını belirten Jesus, "Onunla çalışmak çok kolay. O nereye kadar gidebileceğini anladığı ve ben de ondan ne beklediğimi bildiğim sürece ilişkimiz normal bir teknik direktör-oyuncu ilişkisi olacaktır" diye konuştu.

Ronaldo'nun milli takımdaki geleceğine ilişkin kararın oyuncunun kendisine ait olduğunu ifade eden Jesus, şu görüşleri paylaştı:

"Al Nassr'da oynamaya devam etmek istediğini biliyorum. Bir yıl birlikte çalıştık ve bana her zaman kariyerini Al Nassr'da noktalamak istediğini söyledi. Ancak Cristiano da herkes gibi. Oynadığı ve milli takıma çağrılabilecek fiziksel durumda olduğu sürece, milli takım için en doğru olduğuna inandığım şartlar çerçevesinde onu kadroya çağıracağım."

"OLAĞANÜSTÜ KALİTE VAR"

Portekiz Milli Takımı kadrosundaki oyuncuların önemli bölümünü yakından tanıdığını belirten Jorge Jesus, bunun kendisi için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Kadrodaki futbolcuların yaklaşık yarısıyla daha önce çalıştığını ifade eden deneyimli teknik adam, "24-26 oyuncudan 12'si daha önce benimle çalıştı. Bu takımın yarısı, hatta yarısından fazlası benimle çalışmış durumda. Dolayısıyla hepsini çok iyi tanıyorum ve hepsi de çok kaliteli oyuncular" dedi.

Portekiz'in geniş ve kaliteli bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu vurgulayan Jesus, "Bu takımın kalitesi o kadar yüksek ki 10 farklı teknik direktör gelse, 10'u da farklı bir kadro kurardı. Çünkü bu takım olağanüstü bir kaliteye sahip" şeklinde konuştu.