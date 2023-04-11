Jorge Jesus: 'Taraftarlar bizler kadar inanmıyor'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:05

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:05

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, Beşiktaş ve Kayserispor karşılaşmalarında taraftarların oyuncuları protesto etmesine de değindi.

"TARAFTARLAR BİZLER KADAR İNANMIYOR"

Jesus, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Ben taraftarların bizler kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'nin lig sonuna çifte kupa kazanma ihtimaliyle girmediğini biliyorum. Zaman zaman oyunculara tepkiler olabiliyor. Son 2 maçta bunlar yaşandı. Takımını çok sevmek, hem kazanırken hem kaybederken olmalı. Sadece kazanırken tutkulu ve iyi bir taraftar olmanın benim gözümde bir değeri yok."