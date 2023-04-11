Jorge Jesus: 'Taraftarlar bizler kadar inanmıyor'

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, "Ben taraftarların bizler kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'nin lig sonuna çifte kupa kazanma ihtimaliyle girmediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:05
Jorge Jesus: 'Taraftarlar bizler kadar inanmıyor'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, Beşiktaş ve Kayserispor karşılaşmalarında taraftarların oyuncuları protesto etmesine de değindi.

"TARAFTARLAR BİZLER KADAR İNANMIYOR"

Jesus, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Ben taraftarların bizler kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'nin lig sonuna çifte kupa kazanma ihtimaliyle girmediğini biliyorum. Zaman zaman oyunculara tepkiler olabiliyor. Son 2 maçta bunlar yaşandı. Takımını çok sevmek, hem kazanırken hem kaybederken olmalı. Sadece kazanırken tutkulu ve iyi bir taraftar olmanın benim gözümde bir değeri yok." 


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