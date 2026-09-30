Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından... Cristiano Ronaldo'dan kamptan ayrılma kararı!

Cristiano Ronaldo'dan Portekiz Milli Takımı'nda yaşanan gelişmelerin ardından son dakika açıklaması geldi.

Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takım kampından ayrılma kararını doğruladı.

"TÜM PORTEKİZLİLERE GERÇEĞİ ANLATACAĞIM"

Ronaldo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım Teknik Direktörü'nün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmenin sonucunda, Milli Takım kampından ayrılma kararı aldım.

Milli takıma her zaman kendimi adadım. Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili olarak, zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım.

Şimdilik Portekiz'e ve istisnasız tüm takım arkadaşlarıma bol şans dilemenin zamanı."

JORGE JESUS NE DEMİŞTİ?

Jorge Jesus ise düzenlenen basın toplantısında Ronaldo ile dün akşam yemekten önce görüştüğünü söyledi ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri."

Takım içinde herhangi bir kriz bulunmadığının altını çizen 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil" diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in son karşılaşmasında süre almamış ve 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalmıştı. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilen antrenmanlara da katılmamıştı.