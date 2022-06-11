Jorge Jesus yeniden İstanbul'da

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yeniden İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 08:51
Jorge Jesus yeniden İstanbul'da
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, yeniden İstanbul'da.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak olan Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle transferlerin son durumunu da konuşacak. 11 bavulla İstanbul'a gelen Jesus'u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı.

Portekizli teknik direktör, yeni sezon öncesinde takımını 13 Haziran'da toplayacak. 


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