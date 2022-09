Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine dair açıklama

23 Eylül 2022 Cuma, 17:06

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin antrenmanı sırasında kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Üç gün izin yaptık. Milli ara bize iyi geldi. Benim için de Portekiz'e gidip ailemi görme fırsatıydı. Ara öncesinde iyi performans sergiliyorduk. İdeali ara vermemek olurdu. Pek çok oyuncumuz milli takımda. İsmail, İrfan gibi birçok oyuncumuz ülkelerini temsil ediyorlar. İsmail'in çıktığı ilk milli maçında iyi oynamasından ve gol atmasından dolayı çok memnunum.

Takımımız gelişim gösterdi. Sahada istediklerimizi uygulamaya başladılar. Türkiye'deki ilk derbime Beşiktaş karşısında çıkacağız. O maça hazırlanacağız. 12 oyuncumuz var, onlarla derbi için çalışmaya başlayacağız."

"İLK DERBİ MAÇIMA ÇIKACAĞIM"

"Hafta hafta takımımız gelişim gösterdi. İlk derbi maçımı oynayacağım. Bir sonraki odağımız derbi maçı olacak. Zaman zaman spekülasyonlar çıkar. Her derbi maçı taraftar için heyecan vericidir. Her geçen gün taraftarımız da bizimle daha birlik oluyorlar. Bize inansınlar, yanımızda olduklarında bir daha güçlüyüz. Fenerbahçe taraftarının birlik olması çok önemli. Bize inansınlar, biz de onlara inanıyoruz. Taraftarlar, bizim için her zaman itici güç oldu. Bize desteğe devam etsinler. İşler iyi gitmediğinde de yanımızda olsunlar. Çünkü birlikte olursak Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"İlk günden beri Fenerbahçe'de hedeflere ulaşabilmek için birlik olmamız gerektiğini vurguluyoruz. Şu anda birlik olmuş bir grubuz. Herkes fikirlerini paylaşıyor. Hedefimizin en önemlisi şampiyonluk. Bunun için her geçen gün çok çalışıyoruz."