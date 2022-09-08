Jorge Jesus'tan Buschan'a: 'Şimdi yere yat'

08 Eylül 2022 Perşembe, 22:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i 2-1 yendikleri maçın ardından Ukraynalı kaleci Georgiy Bushchan'a tepki gösterdi.

Bitiş düdüğü sonrası, maç içerisinde birçok kez aut atışlarını geç kullanan ve bu nedenle hakemden önce uyarılar, ardından sarı kart gören Buschan'a doğru yürüyen Jesus, eliyle işaretler yapmaya başladı.

Jorge Jesus, Buschan'a eliyle yeri gösterdi. Bu işaretlerini defalarca tekrarlayan Jesus'a karşı Buschan sessizce soyunma odasının yolunu tuttu.

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda Jorge Jesus tezahüratlarında bulundu.