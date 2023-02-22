Jorge Jesus'tan destek mesajı: 'Kolay değil'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Hatay'da meydana gelen depremlere ilişkin görüşlerini aktardı. Portekizli hoca, yaşanan acılara rağmen hayatın devam etiğini belirterek, "Depremin yaralarını sarmak hiç kolay değil. Daha önce de söyledim. Hiçbir şeyin tadı tuzu olmaz. Benim elimde olsa maçları oynatmam. Ama bir yandan hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Hatay merkezli meydana gelen yeni depremlerle ilgili, açıklamalarda bulundu.
Jesus, depreme ilişkin, “Bu kadarını Türkiye’de ilk kez yaşıyorum. Gerçekten çok hüzünlü bir durum. Acılarınızı bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum” dedi.
Jorge Jesus
"HAYAT DEVAM EDİYOR"
Portekizli hoca, hayatın devam ettiğini belirterek, “Depremin yaralarını sarmak hiç kolay değil. Daha önce de söyledim. Hiçbir şeyin tadı tuzu olmaz. Benim elimde olsa maçları oynatmam. Ama bir yandan hayat devam ediyor. Herkes işinin, aşının peşinde. Futbol bir nebze de olsa insanların psikolojilerinin düzelmesine merhem olabilir. Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da ekibimle beraber her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Cumartesi günü Konyaspor maçıyla birlikte futbola dönüş yapacağız. Futbola odaklanma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
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